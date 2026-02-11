En la apertura de mercados de este miércoles, 11 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.21%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.94%. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.99%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.82%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Banco Azteca de Salinas Pliego lanza Azteca 1 para captar 5,000 MDP con deuda de Elektra y Totalplay