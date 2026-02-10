En la sesión de apertura de este martes, 10 de febrero de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.66 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.47% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.60%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 26.11%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la tendencia positiva podría reflejar una mayor confianza en la economía guatemalteca y un aumento en la demanda de la moneda local. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La presidenta Sheinbaum sacude a la minería: la 4T recupera más de 200 concesiones ociosas o irregulares Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es conveniente evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.