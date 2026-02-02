En la sesión de apertura de este lunes, 2 de febrero de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.67 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.30%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.85%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La Suprema Corte falló a favor de los pensionados y eliminó un requisito clave para que el retiro sea más fácil desde ahora

Conocé la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 12.64%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.47%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que la confianza en la economía guatemalteca podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más estable. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo.

La Suprema Corte falló a favor de los pensionados y eliminó un requisito clave para que el retiro sea más fácil desde ahora

Conocé la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Peor que la penalización | El SAT perseguirá a todos los mexicanos que no hayan entregado este documento fiscal antes del plazo límite

Conocé la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos