En la sesión de apertura de este martes, 18 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.01% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó 27.70%, mientras que en el último año registró un aumento de 37.18%.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 1.89%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 5.60%, lo que indica que en el último año su comportamiento ha sido mucho más estable comparado con las variaciones recientes.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor durante cuatro días consecutivos. Este crecimiento se puede atribuir a factores económicos favorables que han impulsado la demanda de la moneda europea.

A medida que la tendencia se mantiene, es probable que los inversores continúen mostrando interés, lo que podría llevar a una mayor apreciación del Euro en el corto plazo. Sin embargo, es esencial monitorizar los próximos eventos económicos que puedan influir en esta situación.

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Conocé la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

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