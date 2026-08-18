En la sesión de apertura de este martes, 18 de agosto de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.55 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.35% en relación con el día anterior.

La cotización del Peso dominicano subió 0.72% en la última semana, pero en el último año cayó -8.86%, reflejando un desempeño anual negativo pese al repunte reciente.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 11.60%, lo que es superior a la volatilidad anual del 11.47%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en su valor respecto a los días anteriores. Este comportamiento se refleja en el dato 1, que indica un crecimiento continuado en el tipo de cambio durante los últimos días.

A medida que avanza la semana, la fortaleza del Peso dominicano se consolida, lo que sugiere una recuperación económica en el corto plazo. La tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en el mercado y en las políticas económicas del país.

Sin embargo, es fundamental monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

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Conocé la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de abril de 2026.

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