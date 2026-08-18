En la sesión de apertura de este martes, 18 de agosto de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,131.94 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.06% en relación con el día anterior.

La cotización del peso colombiano retrocedió en la última semana (-0.45%) y cayó con mayor intensidad en el último año (-16.88%), reflejando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 6.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, reflejando un fortalecimiento en relación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha logrado recuperarse y mejorar su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, la tendencia sería a la baja, indicando una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, con el dato actual, es probable que esta tendencia positiva continúe si las condiciones económicas se mantienen favorables.

En análisis, la tendencia positiva sugiere un clima favorable para la economía colombiana, lo que podría incentivar mayores inversiones y confianza en el mercado.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA