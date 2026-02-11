La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 11 de febrero en Estados Unidos es de 17.16 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.21% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.33%. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 12.01%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.88%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía, ya que influye en la confianza de los inversionistas. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Banco Azteca de Salinas Pliego lanza Azteca 1 para captar 5,000 MDP con deuda de Elektra y Totalplay