En la apertura de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 62.78 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.01%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 6.95%. Estos datos reflejan la evolución del mercado y la fluctuación de la moneda en un periodo reciente.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.87%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un cambio repentino podría revertir los avances recientes. La estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.