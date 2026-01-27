La cotizacióndel Peso dominicano este martes 27 de enero en Estados Unidos es de 62.72 USD. Dicho importe presenta una variación del 1.42% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.11%.

Mercados financieros | CFE vuelve a los mercados de deuda después de 16 meses

Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.91%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Peso dominicano podría estar en un camino de recuperación, lo que podría influir positivamente en el comercio y la inversión en el país.

Mercados financieros | CFE vuelve a los mercados de deuda después de 16 meses

Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Oro y plata en máximos históricos: así impacta el rally en Grupo México y Peñoles

Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos