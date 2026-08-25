La cotizacióndel Peso dominicano este martes 25 de agosto en Estados Unidos es de 58.34 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.64% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Peso dominicano, la última semana registró un leve avance de 0.48%, mientras que en el último año la cotización retrocedió -8.96%, indicando un repunte reciente en un contexto anual bajista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 11.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.43%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en su valor respecto a los días anteriores. Este comportamiento se refleja en el dato 1, que indica un crecimiento continuado en el tipo de cambio durante los últimos días.

A medida que avanza la semana, la fortaleza del Peso dominicano se consolida, lo que sugiere una recuperación económica en el corto plazo. La tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en el mercado y en las políticas económicas del país.

Sin embargo, es fundamental monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

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Conocé la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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