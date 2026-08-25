La cotizacióndel Peso mexicano este martes 25 de agosto en Estados Unidos es de 16.94 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.03% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización retrocedió -0.71% en la última semana y acumula -7.71% en el último año, lo que indica una tendencia bajista.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 5.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.42%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y a otras divisas, lo que es una señal favorable para la economía local.

A pesar de la tendencia positiva, es importante seguir monitoreando los factores externos que podrían influir en su comportamiento. La estabilidad del Peso es crucial para mantener la confianza de los inversores y la salud económica del país.

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Conocé la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión internacional y rechaza la conversión dinámica; retira efectivo en cajeros de bancos asociados y lleva identificación.