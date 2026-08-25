En la sesión de apertura de este martes, 25 de agosto de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.73 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.07% en relación con el día anterior.

La cotización de la libra esterlina mostró una tendencia bajista: en la última semana retrocedió un 0,24% y en el último año acumuló una caída del 3,70%.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 3.23%, que es menor que la volatilidad anual del 5.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que ha habido un incremento en su valor con respecto a los días anteriores, lo que refleja una mayor confianza en la moneda. En comparación con días pasados, la Libra ha mostrado un comportamiento ascendente consistente, impulsado quizás por factores económicos favorables.

El análisis sugiere que la tendencia al alza en la cotización de la Libra esterlina podría estar relacionada con un fortalecimiento de la economía británica y un aumento en la demanda de la moneda. Esto podría generar expectativas optimistas en los mercados financieros a corto plazo.

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Conocé la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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