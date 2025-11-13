En la sesión de apertura de este jueves, 13 de noviembre de 2025, del Peso dominicano cotiza a 63.99 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.62% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.09%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 5.07% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, contrastada con un crecimiento más sostenido a lo largo del año.

Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.32%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.56%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva actual sugiere un posible crecimiento económico, pero es importante monitorear los factores que podrían influir en su sostenibilidad.

Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

BBVA México desembarca en el Buen Fin 2025 y anuncia un beneficio inesperado para todos los consumidores

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.