En la apertura de mercados de este jueves, 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 62.5 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.84%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 6.66% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 11.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.90%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica y confianza en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la balanza comercial. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.