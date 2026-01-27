En la apertura de mercados de este martes, 27 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,689 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 4.4%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.43%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.58%, reflejando una depreciación significativa de la moneda frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 36.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.26%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las tarifas pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las comisiones suelen ser más altas.