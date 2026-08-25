En la apertura de mercados de este martes, 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,050.11 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.19%.

En el mercado del peso colombiano, la última semana registró una caída de -4.36% y en el último año acumuló un descenso de -20.57%, lo que evidencia una tendencia bajista.

Hacienda prevé inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura hacia 2030

Conocé la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 13.89%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 13.74%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En los tres días consecutivos analizados, el valor ha aumentado, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este crecimiento sugiere una posible mejora en la confianza económica y podría estar relacionado con factores internos o externos que están impulsando la demanda del Peso colombiano.

Hacienda prevé inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura hacia 2030

Conocé la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Economía mexicana: entre el crecimiento modesto y el optimismo gubernamental

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA