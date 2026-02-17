En la apertura de mercados de este martes, 17 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,661.92 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 1.2%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.50%. Se acabó el ‘precio sorpresa’: Profeco frena tarifas dinámicas de Ticketmaster tras el caso BTS La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 10.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.31%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia el Peso colombiano. Esto podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que están influyendo en la percepción de la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los colombianos. Se acabó el ‘precio sorpresa’: Profeco frena tarifas dinámicas de Ticketmaster tras el caso BTS Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Con respaldo de Pemex, Zamajal se perfila como la nueva estrella energética de Carlos Slim Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar una transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.