La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 26 de enero en Estados Unidos es de 3,640.73 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.07% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.66%.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 12.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.61%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos