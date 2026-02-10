En la sesión de apertura de este martes, 10 de febrero de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,670.56 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.36% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.17%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.13%. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 14.92%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.31%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. La tendencia positiva observada en la cotización del Peso colombiano podría estar relacionada con factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si se mantendrá en el futuro. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La presidenta Sheinbaum sacude a la minería: la 4T recupera más de 200 concesiones ociosas o irregulares