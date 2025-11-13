En la sesión de apertura de este jueves, 13 de noviembre de 2025, del Peso colombiano cotiza a 3,704.5 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.04% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.93%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.75%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, al ser positivo, se espera que esta tendencia continúe, impulsando un mayor optimismo en el mercado.

El análisis sugiere que la reciente apreciación del Peso colombiano podría estar relacionada con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria que han influido en la confianza de los inversores.

Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

BBVA México desembarca en el Buen Fin 2025 y anuncia un beneficio inesperado para todos los consumidores

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.