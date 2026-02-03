En la apertura de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.28%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.51%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.04%.

Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.35%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando su cuarto día consecutivo de incremento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este patrón sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio en el corto plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA