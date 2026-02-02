En la sesión de apertura de este lunes, 2 de febrero de 2026,del Euro cotiza a 0.84 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.21% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.06%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -6.92% en su valor.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 9.39%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.46%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción del Euro, lo que podría continuar impulsando su valor en el corto plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.