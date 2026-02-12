La cotizacióndel Euro este jueves 12 de febrero en Estados Unidos es de 0.84 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.07% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.07%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Sigma aumenta utilidad y alista más inversión en México, EEUU y España en 2026 La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.75%, es menor que la volatilidad anual del 7.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional. Sigma aumenta utilidad y alista más inversión en México, EEUU y España en 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La presidenta Sheinbaum dice que ‘no cree’ que Trump considere salirse del T-MEC