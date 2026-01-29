En la sesión de apertura de este jueves, 29 de enero de 2026,del Euro cotiza a 0.83 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.29% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.91%.

Quálitas resiente golpe del IVA en 2025 y recorta utilidad anual

Conocé la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.30%, es mayor que la volatilidad anual del 7.43%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que están fortaleciendo la moneda europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro.

Quálitas resiente golpe del IVA en 2025 y recorta utilidad anual

Conocé la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Sura acelera trámites de retiro: 8 sucursales renovadas atendieron a más de 85 mil ahorradores en 2025

Conocé la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las tarifas pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las comisiones suelen ser más altas.