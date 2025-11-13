En la sesión de apertura de este jueves, 13 de noviembre de 2025, del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.24% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.88%.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor en relación con las monedas principales. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores externos, como decisiones políticas o cambios en el mercado global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

