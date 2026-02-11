En la sesión de apertura de este miércoles, 11 de febrero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.73 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.27% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.11%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.20%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 9.06%, es mayor que la volatilidad anual del 6.70%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica. El análisis de esta tendencia sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico del Reino Unido. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Banco Azteca de Salinas Pliego lanza Azteca 1 para captar 5,000 MDP con deuda de Elektra y Totalplay