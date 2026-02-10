En la apertura de mercados de este martes, 10 de febrero de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.73 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.18%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.12%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.22%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 8.87%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La presidenta Sheinbaum sacude a la minería: la 4T recupera más de 200 concesiones ociosas o irregulares