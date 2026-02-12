En la sesión de apertura de este jueves, 12 de febrero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.73 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.07% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.72%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado. Sigma aumenta utilidad y alista más inversión en México, EEUU y España en 2026 La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 6.27%, es menor que la volatilidad anual de 6.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica. El análisis de esta tendencia sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico del Reino Unido. Sigma aumenta utilidad y alista más inversión en México, EEUU y España en 2026 Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La presidenta Sheinbaum dice que ‘no cree’ que Trump considere salirse del T-MEC