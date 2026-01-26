En la apertura de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.37 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.03%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.03%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.91%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

