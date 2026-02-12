La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 12 de febrero en Estados Unidos es de 17.18 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.01% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.88%. Sigma aumenta utilidad y alista más inversión en México, EEUU y España en 2026 La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.06%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.86%. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una posible inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Peso mexicano en el corto plazo. Sigma aumenta utilidad y alista más inversión en México, EEUU y España en 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La presidenta Sheinbaum dice que ‘no cree’ que Trump considere salirse del T-MEC