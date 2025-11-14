El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.306 este viernes, 14 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.26%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.89%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su desempeño reciente.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía nacional.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.