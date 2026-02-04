Al cierre de mercados de este miércoles, 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.3285. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.55%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.70%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -15.95%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.79%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.81%. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que están impulsando la apreciación del Peso. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría fortalecer la posición del Peso en el mercado internacional. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.