En esta noticia
Al cierre de mercados de este jueves, 13 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 18.3275. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.2%.
En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.91%.
Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la moneda refleja un fortalecimiento frente al dólar y otros activos, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.
En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es relevante, ya que un dato de 0 indicaría que el Peso se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones.
En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano sugiere un ambiente económico favorable y podría atraer inversiones extranjeras.
¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?
Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.