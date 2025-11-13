En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 13 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 18.3275. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.2%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.91%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la moneda refleja un fortalecimiento frente al dólar y otros activos, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es relevante, ya que un dato de 0 indicaría que el Peso se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones.

En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano sugiere un ambiente económico favorable y podría atraer inversiones extranjeras.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.