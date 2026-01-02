En la sesión de apertura de este viernes, 2 de enero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 62.9 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.16% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.45%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.24%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

Conocé la cotización de este viernes, 2 de enero de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.77%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos