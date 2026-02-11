En la sesión de apertura de este miércoles, 11 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 62.49 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.14% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.75%, mientras que en el último año su variación ha sido del 6.64%. Estos datos reflejan la evolución del mercado y la fluctuación de la moneda en un contexto económico dinámico. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.50%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.88%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Banco Azteca de Salinas Pliego lanza Azteca 1 para captar 5,000 MDP con deuda de Elektra y Totalplay Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es conveniente evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.