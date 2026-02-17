La cotizacióndel Peso dominicano este martes 17 de febrero en Estados Unidos es de 61.52 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.06% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.74%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 5.16% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento anual en su cotización. Se acabó el ‘precio sorpresa’: Profeco frena tarifas dinámicas de Ticketmaster tras el caso BTS La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.81%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más comunes. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se sostendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Se acabó el ‘precio sorpresa’: Profeco frena tarifas dinámicas de Ticketmaster tras el caso BTS Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Con respaldo de Pemex, Zamajal se perfila como la nueva estrella energética de Carlos Slim