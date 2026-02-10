En la sesión de apertura de este martes, 10 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 62.49 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.38% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.49%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 6.82% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.69%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.89%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica y confianza en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la balanza comercial. Nuevo tropiezo del empleo formal en México en enero y analistas advierten señales de debilidad Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La presidenta Sheinbaum sacude a la minería: la 4T recupera más de 200 concesiones ociosas o irregulares