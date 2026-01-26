En la apertura de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 62.43 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.03%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.80%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 3.27%.

El Gobierno confirmó la devolución de impuestos: ya no será en 40 días y podrán tenerlo en menos de 1 semana

Conocé la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 4.76%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 10.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Peso dominicano podría estar en un camino de recuperación, lo que podría influir positivamente en el comercio y la inversión en el país.

El Gobierno confirmó la devolución de impuestos: ya no será en 40 días y podrán tenerlo en menos de 1 semana

Conocé la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Es oficial | Cancelan el 100% de las multas: el Gobierno dio luz verde y se despiden los gastos y recargos de ejecución

Conocé la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA