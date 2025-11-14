En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 64.0 este viernes, 14 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.08% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.37%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 3.73% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.54%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local.Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar la estabilidad del Peso dominicano. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento, pero la volatilidad del mercado siempre puede influir en su comportamiento futuro.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.