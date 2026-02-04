La cotización del peso dominicano cerró a USD 62.92 este miércoles, 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.35%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.19%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.84%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva observada hoy sugiere un posible aumento en la confianza económica y podría atraer más inversiones al país. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.