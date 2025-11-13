En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 13 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 64.22. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.99%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.45%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a lo largo del año.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.33%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.58%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva actual sugiere un posible crecimiento económico, pero es importante monitorear los factores que podrían influir en su sostenibilidad.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.