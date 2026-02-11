En la apertura de mercados de este miércoles, 11 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,666.95 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.04%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.09%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.41%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.31%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los inversionistas. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. El imperio de Carlos Slim acelera: América Móvil reporta ingresos consolidados de casi 1 billón de pesos Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Banco Azteca de Salinas Pliego lanza Azteca 1 para captar 5,000 MDP con deuda de Elektra y Totalplay Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es conveniente evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.