En la apertura de mercados de este jueves, 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,664.52 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.02%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.77%, reflejando una depreciación significativa de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 7.24%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia el Peso colombiano. Esto podría ser un indicativo de una recuperación económica o de factores externos favorables. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es conveniente evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.