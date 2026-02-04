Al cierre de mercados de este miércoles, 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3649.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.82%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.23%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.69%, es menor que la volatilidad anual del 14.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de un entorno económico favorable. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.