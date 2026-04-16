Al cierre de mercados de este jueves, 16 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3605.7. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.3%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.81%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, al ser positivo, se espera que esta tendencia continúe en el corto plazo, impulsada por factores económicos favorables. El análisis sugiere que la fortaleza del Peso colombiano podría estar relacionada con un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.