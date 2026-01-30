En la apertura de mercados de este viernes, 30 de enero de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.73 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.23%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.75%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.58%.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.98%, es mayor que la volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos tres días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. Por lo tanto, aunque la tendencia actual sea positiva, se recomienda monitorear de cerca cualquier cambio que pueda afectar la cotización en el futuro.

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

