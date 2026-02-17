En la apertura de mercados de este martes, 17 de febrero de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.38%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.37%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.39%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Se acabó el ‘precio sorpresa’: Profeco frena tarifas dinámicas de Ticketmaster tras el caso BTS La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. En los últimos dos días, la tendencia ha sido consistente, lo que refuerza la confianza de los inversores en la estabilidad de la Libra. Este comportamiento podría estar relacionado con factores económicos favorables que están impulsando su cotización al alza. Se acabó el ‘precio sorpresa’: Profeco frena tarifas dinámicas de Ticketmaster tras el caso BTS Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Con respaldo de Pemex, Zamajal se perfila como la nueva estrella energética de Carlos Slim