La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 2 de febrero en Estados Unidos es de 0.73 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.03% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.15%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.84%.

La Suprema Corte falló a favor de los pensionados y eliminó un requisito clave para que el retiro sea más fácil desde ahora

Conocé la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 9.83%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.74%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda.

La Suprema Corte falló a favor de los pensionados y eliminó un requisito clave para que el retiro sea más fácil desde ahora

Conocé la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Peor que la penalización | El SAT perseguirá a todos los mexicanos que no hayan entregado este documento fiscal antes del plazo límite

Conocé la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA