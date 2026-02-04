La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7322 este miércoles, 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.3%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.09%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.52%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.46%, es menor que la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la cotización de la Libra esterlina. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy. Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la percepción del riesgo por parte de los inversores. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.