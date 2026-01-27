La cotizacióndel Euro este martes 27 de enero en Estados Unidos es de 0.84 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.72%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.95%, es mayor que la volatilidad anual del 7.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a otras divisas.

En los días pasados, la tendencia había sido estable, pero el cambio reciente refleja un cambio favorable en la percepción del Euro. Esto podría estar relacionado con factores económicos que impulsan la confianza en la moneda.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar su trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones económicas favorables.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos